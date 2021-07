Sanguinamento in una bimba di quasi otto anni: sono già mestruazioni?

Una domanda di: Morena

Salve dottore, mia figlia di 7 anni (compirà 8 a settembre) ha avuto delle

perdite di sangue. Potrebbero essere di già le mestruazioni? Pesa 23 chili ed è

alta 1.26, però da 4/5mesi ha le ascelle che emanano cattivo odore.



Gentile signora,

non saprei proprio dirle se si può già pensare a un segnale di sviluppo puberale perché non mi riferisce se sono presenti altri segni eloquenti come il bottone mammario e la peluria sul pube. In effetti la sudorazione che assume un odore sgradevole può essere conseguenza di un iniziale produzione degli ormoni sessuali, ma non posso dirle di più non avendo modo di visitare la bambina. Tenga comunque presente che una perdita di sangue può anche essere dovuta a un’infezione delle vie urinarie, che va esclusa, oppure può essere in relazione con una lesione da grattamento (si devono escludere anche gli ossiuri). Il mio consiglio è di parlare senz’altro con il suo pediatra e di sottoporre alla sua attenzione questo snaguinamento: sarà lui a valutare l’opportunità di far visitare la bambina da un endocrinologo pediatra. Cari saluti.

