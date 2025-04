Sanguinamento in una gravidanza che sta procedendo bene: come farlo smettere?

Una domanda di: Alessandra Vorrei spiegarvi la mia storia per arrivare fin ad oggi. Ho avuto due aborti tra cui ogni di questi con emorragia interna e esterna proprio per questo motivo ho eseguito degli esami specifici ( genetiche) hanno trovato una mutazione (SNP A1298C di MTHFR presente in eterozigote), quindi l'ematologo mi consigliò di fare l'eparina (Clexane da 40mg. 0,4 ml) in caso di una futura gravidanza e così ho fatto per 9 nove mesi avendo partorito 10 mesi fa e tutto è andato in modo perfetto. Ora la domanda sorge in una nuova gravidanza in corso dove ho iniziato le eparine più progesterone ovuli e siringhe ma da una settimana esce continuamente perdite di sangue anche rosse oltre a rosa ho fatto visite dove mi dicono che il problema potrebbe essere l'eparina perché la gravidanza sta procedendo bene (camera gestazionale embrione e battito tutto nella norma). Sono alla 8^ settimana, quindi cosa devo fare per far smettere queste perdite? E far sì che la gravidanza proceda e io non vada di nuovo in una situazione spiacevole? Grazie mille.



Cara Alessandra,

Rraccomando alle pazienti di tenere in debita considerazione i pareri che ricevono dai loro curanti anche quando la mia opinione è discordante.

Io non vedo indicazione a un trattamento prolungato con clexane a fronte del minimo aspetto della mutazione di cui lei mi riferisce. È mia opinione che questa decisione deve essere presa dal ginecologo e non dall'ematologo, io non ho in questo momento elementi per avvalorare questa decisione profilattica perché penso che gli effetti collaterali, vedi sanguinamento che lamenta, siano maggiori dei possibili benefici. Chieda al suo ginecologo se desidera un'altra opinione ematologica più tranquillizzante, o di sua iniziativa, decida di sospendere un trattamento che io non vedo indicato. Cordialmente.





