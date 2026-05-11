Sanguinamento irregolare con la pillola

Una domanda di: Chiara

Sta avvenendo una situazione anomala che mi preoccupa.

Prendo la pillola diane per un problema di pelle, ho avuto il ciclo dall'8 al 12 aprile circa. A partire dal 21 ho iniziato ad avere delle perdite rosso vivo insieme a muco gelatinoso trasparente, non sporcavo nulla e non avevo dolori. Il sabato ho avuto un rapporto e a partire dal giorno dopo le perdite sono diventate più abbonamenti fino a trasformarsi in vero e proprio ciclo martedì 28, più abbondante e doloroso del solito. Ad oggi 3 maggio di nuovo leggero dolore al basso ventre a sinistra e perdite gelatino con striature rosso vivo. Sempre oggi ultimo giorno di pillola quindi la prossima settimana dovrebbe tornare di nuovo il ciclo. Non capisco cosa succede, ammetto che negli ultimi 7 mesi ho attaccato più volte i blister, ma mai più di 2 mesi consecutivi, ma sicuramente ho esagerato in 7 mesi l'ho fatto almeno 3 volte, l'ultima prima dell'ultimo ciclo dell'8 aprile.



