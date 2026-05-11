Sanguinamento irregolare con la pillola

Dottoressa Elisabetta Canitano A cura di Elisabetta Canitano - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 11/05/2026 Aggiornato il 11/05/2026

La comparsa di perdite di sangue irregolari durante l'assunzione del contraccettivo orale, qualunque sia, è assolutamente normale e non deve destare preoccupazione.

Una domanda di: Chiara
Sta avvenendo una situazione anomala che mi preoccupa.
Prendo la pillola diane per un problema di pelle, ho avuto il ciclo dall'8 al 12 aprile circa. A partire dal 21 ho iniziato ad avere delle perdite rosso vivo insieme a muco gelatinoso trasparente, non sporcavo nulla e non avevo dolori. Il sabato ho avuto un rapporto e a partire dal giorno dopo le perdite sono diventate più abbonamenti fino a trasformarsi in vero e proprio ciclo martedì 28, più abbondante e doloroso del solito. Ad oggi 3 maggio di nuovo leggero dolore al basso ventre a sinistra e perdite gelatino con striature rosso vivo. Sempre oggi ultimo giorno di pillola quindi la prossima settimana dovrebbe tornare di nuovo il ciclo. Non capisco cosa succede, ammetto che negli ultimi 7 mesi ho attaccato più volte i blister, ma mai più di 2 mesi consecutivi, ma sicuramente ho esagerato in 7 mesi l'ho fatto almeno 3 volte, l'ultima prima dell'ultimo ciclo dell'8 aprile.

Elisabetta Canitano
Elisabetta Canitano

Carissima,
delle perdite irregolari durante l'assunzione della pillola, qualsiasi pillola, sono assolutamente normali. L'equilibrio determinato dalla somministrazione di ormoni sulla mucosa dell'utero è precario, quindi succede. Certo se hai saltato la pausa è più probabile, anche se non c' è niente di male ad attaccare due blister, né crea problemi di salute. Vediamo come va d'ora in poi, non ti preoccupare, non succede niente di grave. Con cordialità.

Sanguinamento irregolare con la pillola

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