Sanguinamento irregolare con la pillola: è preoccupante?

Una domanda di: Michela

Salve, prendo la pillola Loette da 4 anni…purtroppo non ho più fatto una visita dal ginecologo…in questo ultimo periodo il ciclo non mi arriva puntuale…mancano 8 giorni alla fine della mia confezione e ho trovato in anticipo delle macchie di sangue è normale? Ho avuto dei rapporti non protetti mi devo preoccupare? Attendo una sua risposta…grazie.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano

Gentile Michela,

non deve affatto preoccuparsi, non ne ha motivo. Contrariamente a quello che si pensa è molto frequente avere delle perdite irregolari quando si assume la pillola e se si è fatto tutto correttamente non significa niente. Vuol dire se, come penso lei l’ha sempre assunta regolarmente, senza dimenticanze, queste perdite non esprimono nulla di significativo. Anche la visita ginecologica non serve a un gran che, se naturalmente ha fatto il pap test con il servizio di screening del servizio sanitario nazionale. Lo ha fatto, vero? Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

