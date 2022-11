Sanguinamento lieve dopo un rapporto in 15ma settimana di gravidanza

Una domanda di: Dory

Sono incinta nella quindicesima settimana. Dopo un rapporto con mio marito è sceso liquido rosaceo. Non lo so se sia normale, ma mi sono tanto spaventata. Grazie per eventuale risposta!



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, di solito quello che lei descrive non è rappresentativo di un problema. Il rapporto fa contrarre l’utero e il liquido seminale contiene delle sostanze che si chiamano prostaglandine che anche esse fanno contrare l’utero pertanto l’atto sessuale di per sé può essere causa di queste perdite. Qualora dovessero diventare rosso vivo potrebbero essere invece rappresentative di una minaccia d’aborto e, quindi, sarebbe necessario contattare lo specialista di sua fiducia. Non dimentichi tuttavia la possibilità di un’infezione vaginale non per il rapporto sessuale, ma preesistente e pertanto qualora dovessero persistere potrebbe essere indicata l’esecuzione di un tampone vaginale e di un esame completo delle urine con coltura, al fine di verificare la presenza o meno di germi. Sperando di essere stato utile la saluto con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto