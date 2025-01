Sanguinamento nel 1° trimestre di gravidanza: è normale?

Una domanda di: Laura

Ho 36 anni sono al 1° trimestre, prima gravidanza, sono di 7 settimane, sono stata al PS ginecologico per ben 4 volte, di cui le ultime due

com perdite abbondanti rosso scure , corrispondenti a due minacce di aborto, sto facendo la terapia di progeffick 200 mg insieme a dav-ha

magnesio, queste perdite sono dovute a un malaccollamento dedicuo coriale di mm14×7×11, il 20/01 ho la prima visita ostetrica, non essendo tranquilla

questo lunedì ho deciso di recarmi al consultorio per un controllo, secondo lei è normale tutto questo che mi sta succedendo? Grazie mille per l’aiuto.



Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Gentile Laura,

non posso dirle che sia normale un sanguinamento in gravidanza perché di fatto non lo è. È vero però che si tratta di un fenomeno relativamente comune che spesso si

risolve senza lasciare conseguenze. Diciamo che nelle prime settimane di gravidanza, nella stragrande maggioranza dei casi un aborto spontaneo è

dovuto a uno sbilanciamento cromosomico dell’embrione che ne impedisce la sopravvivenza e non al difettoso accollamento deciduo coriale con cui lei è

alle prese. Posso dirle che se una gravidanza è destinata a interrompersi perché la natura stessa provvede a farlo a causa di un problema dell’embrione non c’è nulla che si possa fare per impedirlo: né progesterone né magnesio né tanto meno il riposo assoluto. Direi quindi di attendere con fiducia il prossimo controllo che ci auguriamo le porterà buone notizie.

Cari saluti.



