Sanguinamento nel primo trimestre di gravidanza

Una domanda di: Francesca

Sono alla 10 settimana di gravidanza ed ho avuto delle piccole perdite di sangue, il ginecologo dice che la placenta è di

inserzione bassa e si è un po’ strappata: da qui il sanguinamento. Per una settimana devo usare degli ovuli di progesterone e stare tranquilla…ma

stare tranquilla vuol dire che devo stare ferma oppure posso fare cose normali senza fare sforzi? E si sistemerà da sola questa cosa?

Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora, all’inizio della gravidanza è un fenomeno piuttosto frequente la perdita di piccole quantità di sangue e il riscontro all’ecografia di un distacco chorion-deciduale (ossia tra la placenta e il tessuto che riveste l’interno dell’utero). Le confermo che è una buona idea assumere il progesterone in ovuli in quanto questo ormone, deputato al mantenimento in essere della gravidanza, aiuta l’utero a rimanere rilassato così da facilitare la completa formazione della placenta e il riassorbimento del distacco. Non direi sia indispensabile l’allettamento ma è certamente utile almeno nei primi tempi limitare al massimo gli sforzi fisici anche lievi (ad esempio i mestieri domestici), cercando di alternare momenti in cui è sdraiata ad altri in cui è seduta o semi-seduta (divano-letto-poltrona per intenderci). Se le perdite ematiche cessano, si potrà gradualmente riprendere la vita di prima. Un modo per verificare che tutto va bene, oltre all’assenza delle perdite ematiche, è osservare se avverte dolori pelvici o lombari simili a quelli del ciclo mestruale. In assenza di dolori pelvici, soprattutto alla sera, può concludere di non aver esagerato con l’attività fisica quotidiana, viceversa sarà importante mantenere il riposo come sopra le ho suggerito.

Spero di esserle stata di aiuto, vedrà che “questa cosa” si sistemerà molto presto e anche la placenta bassa resterà solo un ricordo (a 10 settimane è bassa praticamente per definizione: l’utero deve ancora distendersi in tutto il suo splendore. A mio avviso ha più senso la definizione di placenta bassa a partire dall’ecografia morfologica che si effettua attorno alla 20° settimana).

Cordialmente.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto