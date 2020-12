Sanguinamento nel primo trimestre di gravidanza

Una domanda di: Ilaria

Salve, sono all’undicesima settimana di gravidanza e premetto che già alla quinta settimana ho avuto perdite rosse abbondanti all’improvviso. Mi sono recata al pronto soccorso dove mi hanno effettuato l’ecografia interna, grazie a cui hanno riscontrato la camera ben impiantata, ma siccome era molto presto non hanno visto altro. Ho effettuato siringhe di progesterone e riposo assoluto e nei seguenti controlli fortunatamente il mio bambino è risultato essere sano e salvo. Ieri mattina all’improvviso mi sono sentita letteralmente tutta bagnata ed era sangue rosso vivo, senza dolori, mi sono recata al pronto soccorso dove mi hanno effettuato un’ecografia esterna e il mio bimbo sta benissimo ma non mi hanno dato una risposta alla mia perdita di sangue, nel senso che non presento nessun distacco e il bimbo sta benissimo fortunatamente. Io ovviamente sono preoccupata mi hanno dato nuovamente riposo e siringhe di progesterone e Ugurol. Le macchie ora continuano ad esserci ma solo sulla carta igienica ma sono marroni scurissime! Cosa potrebbe essere successo? Grazie infinitamente.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto lei riferisce è tipico del primo trimestre e rappresenta talvolta un sintomo associato a una minaccia d’aborto. Tuttavia altre potrebbero essere le cause, per esempio la presenza di un polipo sul collo dell’utero. È buona norma, come le hanno consigliato, fare comunque una terapia di supporto farmacologico col progesterone ed effettuare un monitoraggio a distanza di tempo con il controllo ecografico, che a quest’età gestazionale è l’unico esame strumentale che può consentirci di verificare il regolare andamento della gravidanza. Generalmente l’episodio acuto è caratterizzato dalla presenza di sangue rosso vivo gli esiti, invece, sono generalmente associati a perdite più scure in quanto il sangue, rimanendo in vagina, subisce una trasformazione chimica. Fortunatamente nella maggior parte dei casi il problema si risolve e la gravidanza prosegue fisiologicamente. Spero di esserle stato utile, mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.



