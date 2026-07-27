Sanguinamento prolungato con la pillola contraccettiva: che fare?

Dottoressa Elisabetta Canitano A cura di Elisabetta Canitano - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 27/07/2026 Aggiornato il 27/07/2026

Per risolvere il sanguinamento prolungao durante l'assunzione della pillola, può essere opportuno sospenderne l'assunzione per una settimana.

Una domanda di: Erika
Mi è stata prescritta la pillola Cerazette a maggio 2025 per delle cisti, come anticoncezionale, e perchè sono fumatrice ed è esattamente un anno ora che la assumo. I primi mesi continue perdite di sangue e poi basta. Non ho più avuto il ciclo mestruale. Ora mi è capitato che da sei giorni ho perdite continue di sangue con qualche grumo ogni tanto (credo sia ciclo ma non capisco, sento “movimenti” al basso ventre): è ciclo mestruale o qualcos’altro? È normale o cosa?

Elisabetta Canitano
Elisabetta Canitano

Gentile Erika,
è abbastanza normale, tenga comunque presente che quando si prende la pillola un sanguinamento non è una vera e propria mestruazione. In casi come questo, si può sospendere la pillola per sette giorni e poi ricominciare. Se farà questa scelta, dovrà ricorrere a precauzioni contraccettive (profilattico) per una settimana prima della sospensione, durante tutta la sospensione e per nove giorni dopo la ripresa della pillola. Se dopo la ripresa il sanguinamento dovesse continuare, sarà opportuno un controllo dal ginecologo. Cari saluti.

Sanguinamento prolungato con la pillola contraccettiva: che fare?

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