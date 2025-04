Sanguinamento prolungato dopo l’inserimento dell’anello contraccettivo

Una domanda di: Maria Rita Ho inserito per la prima volta l'anello nuvaring il giorno 8 aprile ovvero il primo giorno di ciclo, ad oggi, dopo 10 giorni ho ancora ciclo abbondante come se fosse il primo o secondo giorno, è normale? Grazie.



Buongiorno signora, tutti i metodi contraccettivi ormonali necessitano di un periodo di adattamento di uno o due mesi per permettere di sincronizzare la mucosa endometriale con la terapia. In questo periodo di transizione possono essere presenti perdite di sangue proprio perché la sincronizzazione non è ancora avvenuta. Naturalmente resta inteso che prima dell’inizio della terapia la valutazione fatta dal suo specialista di riferimento comprensiva di solito del pap-test (citologico vaginale) ed ecografia ginecologica pelvica transvaginale abbia escluso situazioni come polipi o miomi che possano in qualche modo determinare questi sanguinamenti anomali non legati all’inizio della terapia. Di solito, dal terzo mese in avanti la contraccezione ormonale entra in ritmo e i disturbi si riducono fino a cessare. Qualora dovessero persistere, naturalmente suggerisco di risentire lo specialista di fiducia per una rivalutazione e una scelta terapeutica diversa o da aggiornare rispetto al farmaco indicato precedentemente. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

