Sanguinamento protratto dopo l’assunzione del contraccettivo di emergenza

Una domanda di: Carla

Sono in una situazione un po’ particolare, il 9 marzo mi è arrivato il ciclo normale durato fino al 14 marzo, poi il 18 marzo ho avuto due rapporti non protetti con il mio compagno, uno di sera e l’altro la mattina, e il 19 prendo la pillola del giorno dopo perchè abbiamo sbagliato ad avere questi rapporti non protetti, il 23 marzo, dopo aver preso la pillola arriva il flusso che diciamo all’inizio scarso poi ha cominciato ad essere sempre piu abbondante, poi marrone e poi di nuovo rosso e sto così ancora adesso, sono 9 giorni che ho questo flusso, non so come comportarmi, il mio ciclo doveva arrivare l’8 aprile, io so che la pillola può scatenare il ciclo in anticipo ma non credevo potesse prolungarsi per piu di 9 giorni, c’è un rischio di gravidanza? Oppure è normale avere questo flusso per così tanto tempo?



Franca Fruzzetti Franca Fruzzetti

Gentile Carla, la pillola del giorno dopo interferisce con l’ovulazione pertanto può dare modificazioni della lunghezza del ciclo cioè ritardare o anticipare la mestruazione. Difficile sapere se c’è rischio di gravidanza in generale perché il contraccettivo di emergenza non assicura un’efficacia del 100 per 100. Sicuramente la mestruazione che si sta prolungando non è indicativa di nulla. Mi spiace di non poterle dare una risposta più esauriente. Se tutto andrà bene come le auguro pensi però ad assumere un contraccettivo con regolarità onde evitare inutili preoccupazioni.

