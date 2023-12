Sanguinamento vaginale anomalo

Come principio generale, qualsiasi perdita di sangue anomala va sottoposta all'attenzione del ginecologo.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Lavinia, le perdite maleodoranti sono un segno di infezione vaginale batterica o da Trichomonas. La terapia ad ampio spettro che sta facendo è indicata in caso di infezione batterica e da Candida, le perdite di sangue, seppure possono capitare, necessitano di essere indagate col proprio curante per capirne con chiarezza la causa. Cordialmente.

Una domanda di: Lavinia Salve dottore, sei giorni fa ho fatto una visita al ginecologo perché avevo perdite bianche e un po’ puzzolente da qualche giorno, però non avevo prurito e non bruciava quando facevo la pipì, la diagnosi è stata una vaginite e mi è passato di usare gli ovuli meclon per 6 giorni, dal 2° giorno in poi ho avuto le perdite con sangue è normale?

Gli Specialisti Rispondono

Gli integratori alimentari che contengono principi attivi come l'inositolo, hanno lo scopo di favorire e migliorare l'attività delle ovaie, quindi non possono essere responsabili della scomparsa delle mestruazioni. L'eventuale amenorrea è da attribuirsi, invece, alla sindrome dell'ovaio policistico in... »

Gli Specialisti Rispondono

Esiste una forma di tosse stizzosa e insistente, ribelle a qualunque cura, nota con la locuzione "Sindrome da Ipersensibilità dei Recettori della Tosse". Per quanto strano possa sembrare interessa i bambini sanissimi, i più sani di tutti gli altri. Ed è destinata a passare, senza esporre a rischi e... »

Gli Specialisti Rispondono

Avere una gravidanza è possibile anche per le donne con adenoma epatico. Esiste proprio un protocollo di controlli da effettuare per tenere la situazione sotto controllo per tutta la durata della gestazione e anche nel post parto. »