Sanguinamento verso il termine del primo trimestre di gravidanza

Una domanda di: Roberta

Ho 42 anni, seconda gravidanza, alla 13ma settimana. La mia gravidanza era perfetta, fino a quando giorno 12 agosto ho avuto un’emorragia, con sangue fluido rosso. Mi sono recata in ospedale e mi hanno detto che è stato provocato dalla rottura di capillari probabilmente per l’assunzione della Cardiospirina. Il bambino però stava bene, niente pericoli. Dopo la sospensione della stessa, dieci giorni dopo ho dolore al basso ventre(durato una sera) e la fuoriuscita di macchie marroni scure, fino ad oggi, in modo particolare la mattina e poi durante il giorno spariscono. Ho dei lievi dolorini, al basso ventre, tipo ciclo, ma non sempre. Mi devo preoccupare?



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, sono cose che capitano durante l’epoca iniziale della gravidanza. Di solito sono episodi che hanno una evoluzione favorevole. Di norma si effettua un controllo seriato ecografico placentare per evidenziate e monitorizzare eventuali aree di distacco coriale ) e si valuta che non siamo presenti germi vaginali e urinari, mediante l’analisi colturale delle urine e il tampone vaginale. Lei non mi riferisce se queste indagini sono state fatte. Può talvolta essere indicata l’esecuzione del pap test, se recentemente non è stato effettuato in seno al programma di screening o su prescrizione del ginecologo curante. Il pap test serve a individuare sulla cervice uterina l’eventuae presenza di polipi o capillari sanguinanti. Non so dirle con precisione se si deve preoccupare o no, perché mi mancano troppe informazioni, ma sono sicuro che alla domanda che ha rivolto a me potrà rispondere in modo esauriente (e, penso, tranquillizzante) il ginecologo che sta seguendo la sua gravidanza e possiede tutti i dati che a me mancano. In generale, il fatto che il bambino stia bene è quello che conta di più e che fa ben sperare in un felice proseguimento della gravidanza. Glielo auguro di cuore. Mi tenga aggiornato, se lo desidera. Con cordialità.

