Sapore di medicinale in bocca dopo la devitalizzazione di un molare

Una domanda di: Rita

Gentile Dottoressa, le pongo una domanda: dopo devitalizzazione di un molare, da due giorni continuo ad avere un sapore continuo di medicinale, in bocca, non era mai accaduto. Mi può dire per favore che tipo di materiali ha usato il dentista.



Laura Strohmenger Laura Strohmenger

Cara, la devitalizzazione comporta la rimozione della polpa dentale che si è compromessa di solito per una carie dentale estesa.

La terapia implica la rimozione del tessuti malati dalla radice del dente e la pulizia della radice con sostanze disinfettanti.

Ciò può comportare che tali sostanze entrino in contatto con gengiva e mucosa.

Le sostanze usate non sono pericolose, disinfettano i tessuti prima di chiudere la camera pulpare con materiale isolante e conservare il dente.

Credo che la sua sensazione vada risolvendosi in tempi relativamente rapidi.

Le suggerisco di contattare il curante per parlarne con lui.

Cordiali saluti.

