Sarà anche questo un uovo chiaro?

Ho paura di avere il mio secondo uovo chiaro a distanza di un anno dal precedente. Ho avuto ciclo 15.12 e ultimo rapporto 28.12. Il 13.01 beta 173 Il 15.01 beta 580 Il 18.01 beta 2900. Il 20.1 ho fatto ecografia in ospedale per forti dolori e si è vista solo camera di 7mm. Il 23 gennaio nuovamente eco dal mio ginecologo dove si vedeva ancora la camera piccola a forma ovale tipo una banana (nell’eco precedente sembrava tonda) ancora senza sacco vitellino. Ero a 5 + 4. Può trattarsi nuovamente di un uovo chiaro? Il ginecologo mi ha solo detto di ripetere le beta e se salgono di rivederci tra una settimana, ma non mi ha lasciato molte speranze. Sono veramente a terra.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Mary,

non mi dice neppure la sua età e questo dato è estremamente importante quando si parla di fertilità.

Immagino che abbia tra i 30 e 40 anni quindi la possibilità di 2 eventi abortivi consecutivi è 1 su 44. Che si ripeta un terzo aborto è una su 294.

Perché sono così tranquillo? La maggior parte delle interruzioni è legata a un’anomalia cromosomica del concepito. Questo è un evento casuale nel senso che non vi sono donne predisposte ad aver questo problema.

Il calcolo della possibilità composta dai numeri mi sembra siano favorevoli a pensare subito ad un prossimo concepimento quindi acido folico preventivo come dovrebbe sapere e vedrà che ci chiamerà fra un po’ con buone notizie e un buon esito.

