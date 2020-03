Sarà obbligatorio il vaccino contro il coronavirus?

Una domanda di: Valentina

Buongiorno, avrei alcuni dubbi. So che l’anno prossimo potrebbe già essere pronto un vaccino contro il coronavirus. Io sono operatrice sanitaria ma attualmente in maternità e tornerò al lavoro a marzo 2021, quando mio figlio avrà 7 mesi. Considerando che all’epoca starò ancora allattando probabilmente, e considerando che, anche per questo motivo ma non solo, non voglio vaccinarmi dato che non mi fiderei di un vaccino pronto in così breve tempo. Ci potrebbe essere la possibilità che venga obbligata a sottopormi a vaccino in quanto operatrice sanitaria o il vaccino sarà solamente consigliato, come accade per quello antinfluenzale? Grazie.



Antonio Clavenna Antonio Clavenna

Gentile signora Valentina,

è un po’ presto per fornire una risposta.

E’ improbabile che a marzo del prossimo anno possa essere già disponibile per tutta la popolazione un vaccino contro il coronavirus. E’, invece, possibile che saranno in corso degli studi sperimentali per valutare l’efficacia di uno o più vaccini che sono attualmente in sviluppo, ma in questo caso la partecipazione alla sperimentazione sarebbe del tutto volontaria. Cordiali saluti.

