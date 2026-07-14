Sbadigli frequenti in gravidanza: è normale?

Una domanda di: Micaela Dottoressa, vorrei farle questa domanda: perché sbadiglio spesso da quando ho scoperto di essere incinta? C’è una correlazione? Grazie mille.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Cara Elena,

lo sbadiglio ha due significati: può essere per "fame d'aria" perché in gravidanza abbiamo bisogno di ossigenare bene il sangue in modo da far respirare anche il nostro bambino e per stanchezza vera e propria.

In gravidanza, soprattutto all'inizio, si accusa una stanchezza e un sonno atavico...che ci costringono a rallentare un po' il nostro ritmo quotidiano e forse anche notturno, per fare spazio a questo nuovo inquilino...direi che non si sbaglia ad assecondare i segnali che il corpo ci manda, nei limiti del possibile naturalmente!

Spero di averle risposto, comunque sono a disposizione se desidera, cordialmente.



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