Sbadigli frequenti in gravidanza: è normale?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 14/07/2026 Aggiornato il 14/07/2026

In gravidanza in effetti si tende a sbadigliare molto più del solito, per due ragioni legate proprio alla nuova condizione.

Una domanda di: Micaela
Dottoressa, vorrei farle questa domanda: perché sbadiglio spesso da quando ho scoperto di essere incinta? C’è una correlazione?
Grazie mille.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Cara Elena,
lo sbadiglio ha due significati: può essere per "fame d'aria" perché in gravidanza abbiamo bisogno di ossigenare bene il sangue in modo da far respirare anche il nostro bambino e per stanchezza vera e propria.
In gravidanza, soprattutto all'inizio, si accusa una stanchezza e un sonno atavico...che ci costringono a rallentare un po' il nostro ritmo quotidiano e forse anche notturno, per fare spazio a questo nuovo inquilino...direi che non si sbaglia ad assecondare i segnali che il corpo ci manda, nei limiti del possibile naturalmente!
Spero di averle risposto, comunque sono a disposizione se desidera, cordialmente.

la stanchezza è uno dei primi sintomi della gravidanza

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