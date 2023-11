Scabbia in una bimba di 8 mesi

Una domanda di: Maria

Mia figlia di 8 mesi ha la scabbia: le è stata diagnosticata dal dermatologo. In questi mesi abbiamo avuto a che fare in famiglia con la scabbia

resistente alla permetrina e volevo chiedere se in caso fosse anche quella di mia figlia di 8 mesi resistente alla permetrina come mi dovrei muovere?

Cosa le si potrebbe dare per farla passare? O cosa le darebbero i medici ?

Grazie mille.



Piergiacomo Calzavara Pinton Piergiacomo Calzavara Pinton Gentile signora,

un caso di scabbia in una bambina di 8 mesi richiede un trattamento specialistico accurato. Esistono altri principi come il benzoato di benzile ma devono essere eseguiti sotto controllo medico.

Resta comunque il fatto che nel caso di un convivente con scabbia attiva deve essere trattato ogni volta di nuovo tutto il nucleo familiare nello stesso momento e sono da evitare contatti al di fuori dello stesso fino ad avvenuta guarigione.

Cordialità.

