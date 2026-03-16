Scar pregnancy: dopo averne avute due si può sperare in una gravidanza normale?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 16/03/2026 Aggiornato il 16/03/2026

Dopo due gravidanze in cui l'impianto è avvenuto sulla cicatrice di un precedente cesareo, prima di affrontare un'altra gestazione è opportuno effettuare alcune indagini.

Una domanda di: Vittoria
Salve nel 2020,
ho partorito con taglio cesareo d'urgenza a 31 settimane + 5 giorni per placenta previa centrale, nel 2023 di nuovo incinta, a 9 settimane non c'era più battito, aborto ritenuto, 2025 incinta di nuovo, ma purtroppo scar pregnancy (gravidanza in cui l'embrione si impianta sulla cicatrice di un precedente taglio cesareo n.d.r.). Un mese fa di nuovo incinta, di nuovo scar pregnancy. Vorrei un parere se mai fosse possibile avere una gravidanza normale.

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Vittoria,
sembra che i suoi embrioni prediligano impianti declivi, quindi placenta previa centrale, e due impianti dove l’utero è inciso da via cesarea. Io vedo indicata isteroscopia con biopsia, per una valutazione della cavità uterina, e una seconda opinione ecografica se dovesse ripresentarsi un nuovo impianto anomalo della gravidanza. Sono a sua disposizione per qualsiasi assistenza di cui lei possa necessitare. Un caro saluto.

Scar pregnancy: dopo averne avute due si può sperare in una gravidanza normale?

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