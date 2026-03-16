Scar pregnancy: dopo averne avute due si può sperare in una gravidanza normale?

Una domanda di: Vittoria Salve nel 2020, ho partorito con taglio cesareo d'urgenza a 31 settimane + 5 giorni per placenta previa centrale, nel 2023 di nuovo incinta, a 9 settimane non c'era più battito, aborto ritenuto, 2025 incinta di nuovo, ma purtroppo scar pregnancy (gravidanza in cui l'embrione si impianta sulla cicatrice di un precedente taglio cesareo n.d.r.). Un mese fa di nuovo incinta, di nuovo scar pregnancy. Vorrei un parere se mai fosse possibile avere una gravidanza normale.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Vittoria,

sembra che i suoi embrioni prediligano impianti declivi, quindi placenta previa centrale, e due impianti dove l’utero è inciso da via cesarea. Io vedo indicata isteroscopia con biopsia, per una valutazione della cavità uterina, e una seconda opinione ecografica se dovesse ripresentarsi un nuovo impianto anomalo della gravidanza. Sono a sua disposizione per qualsiasi assistenza di cui lei possa necessitare. Un caro saluto.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto