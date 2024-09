Scarso aumento di peso in gravidanza: ci si deve preoccupare?

Una domanda di: Greta

Sono al sesto mese di gravidanza. Sono partita da un peso iniziale di 66 kg ed ero normopeso; nei primi 3 mesi ne ho persi 3 a causa delle nausee. Adesso sono arrivata a 65. Ma non è troppo poco? Con la prima figlia avevo messo su 13 chili, ora mi mancano 3 mesi al parto e mi sembra impossibile che metterò su molto altro peso. La ginecologa dice che la bambina cresce bene, dalla morfologica è emerso che la crescita è in linea, ma a me sembra di aver preso troppo poco peso. Vorrei una sua opinione in merito. Grazie.



Gentile signora, se la sua ginecologa dice che va tutto bene e che la bambina sta crescendo secondo l’aspettativa non vedo come potremmo noi da remoto avere qualcosa da eccepire o, peggio, su quale base potremmo ipotizzare che c’è qualcosa che non va. Immagino che lei si sottoponga regolarmente agli esami del sangue e che i risultati siano buoni come credo che lei non abbia particolari sintomi come stanchezza inspiegabile, debolezza, incapacità di concentrarsi, inappetenza. Di queste eventuali manifestazioni lei non fa cenno quindi suppongo che non ci siano (forse è solo che sta vivendo la gravidanza con tante paure, dico bene?). Tenga presente che la cosa più importante, quello che davvero conta è che la gestante si senta bene, come immagino lei si senta. Se è così la invito davvero a non crearsi inutili problemi. Se invece è alle prese con uno o più sintomi tra quelli elencati e gli esami non sono buoni deve confrontarsi con la sua ginecologa per valutare il da farsi. Cordialmente.

