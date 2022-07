Scatti della tesa in un bimbo di 5 mesi

Una domanda di: Rosa

Salve dottore sono molto preoccupata, il mio bimbo di 5 mesi e mezzo una settimana fa, appena sveglio dal pisolino nell’ovetto ha avuto degli scatti con la testolina, sulla destra. L’ho preso in braccio e gli scatti sono spariti, stasera è successo di nuovo ha fatto gli scatti sulla destra e sulla sinistra e poi basta, sempre appena svegliato nel passeggino. Sono molto spaventa. Aspetto una sua risposta, grazie anticipatamente.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

la cosa migliore per questi cosiddetti scatti è quella di provare a riprenderli col cellulare o una altro dispositivo video da sottoporre all’attenzione del vostro pediatra, che potrà giudicare se c’è necessità di una visita per valutarlo dal vivo. Altra cosa importante è che gli scatti spariscono se lei con le mani tocca la testa che scatta. Di più non posso dirle, non avendo modo di vedere il bambino (e gli scatti). Con cordialità.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto