Sciroppo antireflusso: prima o dopo la poppata?

Una domanda di: Serena

Salve dottore, mio figlio di 8 mesi ha avuto alcuni episodi di distress respiratorio da quando è nato e dopo vari accertamenti in ospedale abbiamo capito che oltre a dei virus in particolare (mononucleosi e adenovirus) che si era beccato, soffre anche di un forte reflusso (crediamo dovuto al riflesso di emissione forte che deriva dal mio latte). Ora assume lo sciroppo antireflusso pediatrico Gastrotuss 2,5 ml. Volevo capire se andava dato prima o dopo la poppata. Sul bugiardino dice dopo 5 o 10 minuti dalla poppata ma puntualmente il bimbo si addormenta al seno e mi tocca svegliarlo. Lo posso somministrare anche prima? O magari appena finisce di poppare? O così facendo non è più efficace? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli Gentile signora,

il farmaco da lei citato si dà dopo la poppata per sfruttare al meglio il suo “effetto tampone”, che serve DOPO e non prima del pasto. Come suggerite voi, si potrebbe dare appena il piccolo si stacca dal seno, prima quindi che si addormenti profondamente. Con cordialità.

