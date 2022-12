Sciroppo contro il reflusso: quanto prima della poppata si dà?

Una domanda di: Michela

Salve, grazie mille di aver risposto alla domanda che le avevo posto riguardo la bronchiolite di mio figlio. Abbiamo fatto la visita al piccolo e la bronchiolite sembra essere passata, ma la tosse persiste. La pediatra a quetso punto mi ha prescritto uno sciroppo per il reflusso e mi ha detto di dare un solo ml prima delle poppate quando sul bugiardino sono indicati 2,5 ml. È solo un gionro che facciamo questo trattamento ma sembra che ancora la tosse persista. Ci vogliono giorni prima di avere un risultato o era possibile notare la differenza da subito e a questo punto è troppo poco lo sciroppo? Quanto tempo va dato prima delle poppate? Io non faccio passare tanto tempo. Grazie mille in anticipo.



Cara signora, sì sì, provi a utilizzare un millilitro in più rispetto alla dose attuale, poi deve anche attendere qualche giorno per capire come vanno le cose. Come giustamente ha pensato, la risposta non è immediata. La dose può essere aumentata specialmente se la somministra nei pasti dove il problema risulta più evidente. Dia il prodotto appena prima della poppata. Con cordialità.

