Scollamento e perdite di sangue nel primo trimestre: serve il riposo assoluto?

Una domanda di: Denise Salve sono alla 9 settimana di gravidanza e stamani sono dovuta andare in ospedale perché avevo delle perdite rosse e io sto già assumendo progefflik mi hanno detto che ho avuto un piccolo scollamento e di stare a riposo assoluto: devo preoccuparmi...?



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Denise,

queste piccole raccolte di sangue tra placenta e parete uterina sono, secondo il mio modo di vedere, del tuto normali e non la devono preoccupare in alcun modo ne richiedono alcun sacrificio così importante come il riposo assoluto. Le spiego il motivo della mia opinione. La placenta è distribuita su tutta la camera gestazione, e si parla di placentazione diffusa, fra 6 e 10 settimane una parte di placenta scompare e si chiama chorion laeve, un buon esempio sono i dentini da latte che cadono per far posto a quelli definitivi, e una parte di placenta diventa quella che va ad affondarsi nella parete uterina per formare il disco placentare definitivo. All'utero arrivano circa 500 millilitri di sangue al minuto quindi è quasi inevitabile che nelle zone di rimaneggiamento placentare vi siano piccole raccolte di sangue, che vengono riassorbite spontaneamente e non comportano alcun tipo di conseguenza. Da questo origina la mia posizione per cui il riposo non ha un effetto terapeutico in quanto la condizione è di normalità gestazionale. Alcuni colleghi consigliano supplementi di progesterone, io non li utilizzo, ma se li consigliassero controlli prima la concertazione di progesterone liberato dalla placenta nel sangue materno e se normale non vi è motivo per incrementarlo. Io vedo una condizione di normalità e penso che la gravidanza proseguirà felicemente. Cari saluti.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

