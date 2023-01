Scomparsa dei sintomi di gravidanza in 10ma settimana

Una domanda di: Martina

Buongiorno dottore. Io sono alla 10 settimana di gravidanza, e mi sono accorta che il seno non è più dolente, mi devo preoccupare? Ho solo la pancia gonfia e abbastanza dura. Sono un po’ preoccupata.



Cara signora,

non è così automatico che la scomparsa improvvisa dei sintomi avvertiti a inizio gravidanza, sia un brutto segno. E questo vale anche se si verifica

quando ancora si è nel primo trimestre (dal secondo in avanti è frequentissimo che succeda, meno che accada nel primo). Comunque sia, ogni

gravidanza costituisce infatti una storia a sé e può dare luogo a manifestazioni non solo diverse da donna a donna ma anche da gravidanza a

gravidanza nella stessa donna. Detto questo, bisogna comunque anche pensare che di una scomparsa improvvisa dei sintomi possa essere responsabile un

calo degli ormoni della gravidanza eventualità che non è di buon auspicio. Fortuna vuole che lei non abbia perdite di sangue né dolore al ventre (il

gonfiore può essere riconducibile a un temporaneo squilibrio intestinale, non così raro dopo i pranzi delle feste …). Che dire di più? Se dovesse

comparire un sanguinamento, le consiglio di recarsi al pronto soccorso perché dovremmo pensare alla possibilità di una minaccia di aborto, ma fino

a quando questo non accade le consiglio davvero di stare tranquilla, perché nulla ancora si può dare per certo. Credo che lei abbia fissato a breve un

controllo ecografico: in questa occasione avrà la conferma che la gravidanza sta evolvendo senza alcun intoppo. Nell’attesa la prego davvero di non farsi

prendere dall’ansia, non servirebbe a nulla se non a farle vivere male i giorni che la dividono dal controllo. Mi tenga aggiornato, se lo desidera.

Cari saluti.



