Scomparsa improvvisa della nausea a 8 settimane: c’è da preoccuparsi?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara Valentina, è difficile che nei 15 giorni intercorsi tra ecografia e questa, come sembra, scomparsa della nausea, possa essersi verificato un aborto. Questo avviene perché la placenta ha quasi 15 giorni di autonomia nel produrre ormoni che pensiamo siano alla base della nausea. Tenga presente che a un certo punto della gravidanza, in genere verso le 12 settimane, ma può avvenire prima, la componente beta dell’ormone della gravidanza può diminuire bruscamente e questo può spiegare la scomparsa di questi sintomi collaterali che ha lamentato nelle settimane precedenti. Io sarei tranquillo, ma un controllo ecografico può rassicurarla sul fatto che la gravidanza stia proseguendo. Cordialmente.

Una domanda di: Valentina Oggi sono a 8 settimane + 5 Ogni mattina avevo la nausea e la sera stavo molto male sopratutto dopo la cena , da ieri che non ho più nausea e vomito ... devo preoccuparmi ? Due settimane fa ho fatto la prima ecografia è andava tutto bene: battito regolare, era impiantato bene.

