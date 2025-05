Scossa elettrica violenta: può aver danneggiato l’embrione?

Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora,

quando si prende una scossa elettrica molto forte è necessario andare al pronto soccorso per far valutare "in presenza" le conseguenze dell'evento. Mi è del tutto impossibile stabilire a distanza se ha subito danni gravi o no, e penso che lei lo possa comprendere. Il nostro servizio non può dare risposte sulle emergenze. Il mio consiglio è dunque di farsi visitare. Cordialmente.





Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto