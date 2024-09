Scottatura solare sulla pancia in gravidanza: si è surriscaldato il feto?

Il feto nella pancia non si surriscalda in seguito a una scottatura solare dovuta alla permanenza all'aperto in una giornata nuvolosa.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Cara signora, può essere sicura che il feto non si sia surriscaldato, quindi da questo punto di vista può stare tranquilla. Per la scottatura vanno bene le creme lenitive, incluso l’olio che sta utilizzando. Cordialmente.

Una domanda di: Giovanna Sono entrata nella 14^ settimana di gravidanza e ieri, al mare, non ho messo la crema protettiva per via del tempo uggioso e pieno di nuvole. Grave errore. Tornata a casa mi sono ritrovata rossa come un peperone, soprattutto sulla pancia, sul petto e in viso. A distanza di 24 ore la pancia oltre ad essere bella rossa è anche molto calda. L’eccessiva esposizione ha surriscladato il feto? Rischio qualcosa? Sto applicando olio di mandorle, devo fare altro?

