Se fossi incinta, chi dei due sarebbe il papà?

Una domanda di: Milena

Ho dei dubbi che mi tengono in ansia giorno e notte, parto dal principio.

Ho avuto l’ultima mestruazione dal 30 ottobre al 3 novembre, ho avuto rapporti completi nei seguenti giorni 5 6 7 8 11 12 14 (seguendo l’app, il tredici ho avuto il picco di fertilità) e il 20 ho avuto un rapporto (direi completo perché ha tardato a retrocedere) con un altro uomo (mi sono subito pentita) Sono in ritardo di 2 giorni, se dovessi essere incinta, chi è il padre?





Anna Maria Marconi Anna Maria Marconi

Gentile signora, stando alle date che fornisce, la cosa più probabile è che il padre sia il primo uomo. Ma senza alcuna certezza.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante.

