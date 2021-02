Se il papà di vaccina contro il Sars-CoV-2 ci sono rischi per il neonato?

La vaccinazione contro l'infezione CoVid-19 non impone alcun accorgimento particolare nei confronti del bebè.

Gentile signora, dopo la vaccinazione non c’è nessuna accortezza particolare da tenere nei confronti del neonato legata alla vaccinazione. Bisogna tuttavia continuare a osservare le regole che già conosciamo (mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani) perché non è ancora chiaro se le persone vaccinate venendo a contatto con il Coronavirus possano trasmetterlo ad altri. Con cordialità.

Una domanda di: Francesca Ho partorito da poco il mio piccolo e avevo un dubbio riguardo il vaccino Astrazeneca. Mio marito è insegnante e dovrebbe farlo. Dovrebbe adottare delle accortezze nei confronti del neonato? Ho paura degli effetti collaterali e che possa in qualche modo influenzare il bambino. Grazie per la disponibilità.

