Se non si vede l’embrione è sicuro che la gravidanza si è interrotta?

Una domanda di: Maruska

Salve sono Maruska non mi ricordo quando mi doveva venire la mestruazione, ma ho comunque eseguito due test di gravidanza e un dosaggio delle beta nel sangue (seguono alcuni valori scritti in modo non comprensibili, quindi li omettiamo, n.d.r.). Allecografia si è vista la camera gestazionale, mi hanno detto che dovrei essere tra la quinta e la sesta settimana di gravidanza, ma niente altro. Il ginecologo mi ha detto che ho abortito che ho abbortito ma io non ho avuto né emorragia né sanguinamento, solo

macchiette di sangue che sono sparite subito. Devo ripetere il dosaggio delle beta e l’ecografia? Cosa mi consiglia? Sarà ancora presto per vedere l’embrione?



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve Maruska, inizio a risponderle in attesa che lei mi invii dei valori delle beta che si possano leggere, perché così come li ha riportati non sono interpretabili.

I medici le hanno detto che ha abortito, presumo perché hanno trovato (se ho ben compreso) solo una camera gestazionale senza l’embrione all’interno…potrebbe in effetti trattarsi di un aborto interno, che non sempre si manifesta con perdite di sangue dalla vagina e/o dolori pelvici simili alle mestruazioni.

Sarà di sicuro fondamentale il prossimo controllo ecografico per poter essere certi se la sua gravidanza stia proseguendo o meno.

Di solito è sufficiente attendere una settimana/dieci giorni di tempo per vedere apparire come per miracolo l’embrione nella camera gestazionale…le auguro che altrettanto capiti a lei!

Spero di averla rincuorata, mi tenga aggiornata se desidera, cordialmente.

