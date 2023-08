Secchezza vaginale che non si risolve con gli specifici lubrificanti

Una domanda di: Chiara

Chiedo scusa per il disturbo. Purtroppo, da qualche tempo sto avendo problemi vaginali: appena io e il mio ragazzo iniziamo un rapporto sessuale sento dolore al perineo e a

fine rapporto mi ritrovo con dei piccoli taglietti e rossore, che creano disagio ad entrambi.

Usiamo le protezioni e abbondiamo con il lubrificante all’aloe.

Cosa potrebbe essere? Come potrei risolvere la situazione?



Gentile Chiara,

in genere il disturbo che lei riferisce è dovuto a una secchezza vaginale importante che però di solito si riesce a controllare efficacemente con

l’uso di lubrificanti locali specifici, ma anche a volte con i gel all’aloe. Serve inoltre usare detergenti specificatamente pensati per l’igiene intima e avere cura di applicare ogni giorno, a prescindere dai rapporti sessuali, una crema intima idratante alla vitamina E. Se con i rimedi indicati la situazione non migliora diventa necessario sottoporsi

a una visita ginecologica per escludere, per esempio, la comparsa del lichen scleroatrofico. Cari saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

