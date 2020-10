Seconda dose della vaccinazione MPR: quando farla?

Una domanda di: Paolo

Buongiorno intanto la ringrazio per la precedente risposta. La mia domanda sui vaccini era sì collegata alla DERMATITE ATOPICA ma come causa del ritardo del vaccino mpr. Quindi il mio bimbo di 10 anni è stato vaccinato per mpr all età di 6 anni. La pediatra gli vuole fare la seconda dose il prima possibile dicendo che fatta la prima dose così tardi la seconda si può fare anche dopo qualche mese. Un altro pediatra amico mi dice che devono passare 5 anni come se lo avesse fatto a un anno. A questo punto non so cosa fare: farlo subito o aspettare un anno? Grazie.





Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile papà,

si fa una seconda dose anche subito in quanto sussiste intervallo di tempo minimo tra la prima e la seconda dose di 4 settimane. Essendo passati 4 anni dalla prima somministrazione qualsiasi momento é buono per il richiamo.

Il richiamo anti MPR non serve in realtà a determinare completezza della vaccinazione ma a proteggere quel 5 per cento di soggetti che, secondo le statistiche, non producono anticorpi dopo la prima dose. Con cordialità.

