Seconda gravidanza a 40 anni: sono alti i rischi per via dell’età?

Una domanda di: Lucrezia

Buongiorno, sono incinta di qualche settimane dopo 4 anni della seconda gravidanza… Sono in ansia visto che a giugno compio 41 anni: leggo in Internet che alla mia età i rischi in gravidanza sono tanti, a partire da quello di infarto. Devo crederci? Grazie!



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, sicuramente internet è luogo ambiguo quando si cercano rassicurazioni, comunque moltodipende da quanto è attendibile la fonte a cui si attinge!

Io le posso dire che dal punto di vista ostetrico ci aspettiamo che la seconda gravidanza assomigli molto alla prima. E se è vero che ogni gravidanza è a sé lo è altrettanto che se alla prima esperienza lei non ha sviluppato complicanze (per esempio diabete, ipertensione, preeclampsia o gestosi) è altamente probabile che anche in questa seconda dolce attesa le cose vadano altrettanto bene.

L’età materna incide sui possibili rischi di complicanze materne e fetali, lo sappiamo, pertanto le verranno di sicuro proposti sia gli accertamenti di diagnosi prenatale (che, mi piace sottolineare, non sono obbligatori ma a discrezione della coppia), sia gli esami ematochimici utili per esempio a evidenziare il diabete gestazionale.

Le direi quindi di essere fiduciosa nel buon esito di questa seconda avventura: cuor contento il Ciel lo aiuta!

Oggi sappiamo che questo detto è vero anche dal punto di vista scientifico: lo stress è infatti capace di interferire con le nostre difese immunitarie quindi se lei è serena sta già tenendo alla larga anche le infezioni…

Spero di averla rassicurata, resto a disposizione se desidera, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto