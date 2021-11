Seconda gravidanza che non si annuncia: che fare?

Salve ho 33 anni, ho l’ovaio microcistico e 4 anni fa dopo il secondo ciclo di puregon 0, 50 e rapporti mirati ho avuto il mio primo bambino. Sono alla ricerca della seconda gravidanza da circa un anno e ho effettuato vari esami tutti ok e una isterosalpingografia dalla quale risulta utero che si distende alquanto con lento passaggio di m. d.c. nelle tube come da ipertono degli osti ma incrementata fino ad ottenere buona opacizzazione prima nella dx poi anche nella sx, entrambe di normale calibro e decorso Transito di m.d.c. in cavo peritoneale e successiva diffusione nello scavo pelvico. Il mio nuovo ginecologo mi ha detto che è improbabile che possa concepire naturalmente, per cui ha ritenuto inutile provare con puregon e rapporti mirati e mi ha consigliato la fivet, da allora sono psicologicamente distrutta. Mi chiedo se sia davvero questa l’unica strada per diventare di nuovo mamma, pervietà tubarica non dovrebbe significare che le tube sono aperte? Grazie per le eventuali risposte. Gina

Gentile signora, effettivamente uno spasmo tubarico non impedisce in modo assoluto la gravidanza. Ci sono però tanti fattori che vanno valutati, dai valori ormonali, allo spermiogramma, al suo peso e la sua sensibilità all’insulina (a questo proposito un eventuale forte sovrappeso – non so se sia il suo caso, magari no – è un ostacolo). Si rivolga ad un centro PMA per fare analizzare bene la situazione sua e della coppia. Con cordialità.