Seconda gravidanza con ovaio policistico

Mi dispiace il mio lungo discorso ma è bene spiegare tutto. Ho 30 anni e soffro di ovaie policistiche da sempre e non ho mai preso nulla

per questo. Nel 2016, quando mi sono sposata, per la ricerca di una gravidanza mi sono recata da un professore specialista in fertilità, che mi ha

fatto fare varie analisi, mi ha prescritto la metformina 500 (3 volte al dì) e il chirofol 500…facevo i controlli ecografici e alla presenza del

follicolo mi ha prescritto il gonasi 5000. Dopo 2 mesi di cura ero in gravidanza e tutto è andato bene e ho il mio bel bimbo.

Da settembre stiamo cercando una nuova gravidanza e ho ricominciato la stessa cura… ma finora nulla. Fino a dicembre il ciclo non arrivava se non

indotto con progesterone. A gennaio e febbraio il mio ginecologo mi prescrive il clomid, il primo mese ho avuto un ciclo di 34 giorni, con la seconda volta di

clomid (febbraio) il ciclo ancora non si vede. Ho avuto un’ovulazione certa

il 23 marzo e l’8 aprile ho fatto le beta che sono risultate negative.

Può essere che che con il clomid il ciclo non arrivi? Se l’ovulo non è stato

fecondato con il clomid non dovrebbe arrivare il ciclo? Forse fare le beta a

16/17 gg era troppo presto?

La ringrazio infinitamente per la pazienza e per le eventuali risposte.

Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi Gentile signora, sarebbe opportuno, prima di fare una terapia ormonale, fare il punto della situazione dal punto di vista ormonale e metabolico (valutare gli ormoni dell’ovulazione, gli androgeni ovarici e surrenalici, la tiroide, la prolattina, e vedere una curva insulinemica). Poi il clomifene non sempre è sufficinete, e quando è sufficiente non è matematica la gravidanza. 16-17 giorni andavano bene per misurare le beta-hCG quindi un risultato negativo esprime che la gravidanza non è iniziata.

