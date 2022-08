Seconda gravidanza con sintomi diversi dalla prima: c’è da preoccuparsi?

Una domanda di: Serena

Gentile Dottoressa, Le scrivo per avere una prima delucidazione sull’andamento della mia seconda gravidanza. Le mie ultime mestruazioni risalgono al 26/07, ho fatto le beta hcg dopo esattamente un mese, il 26/08, e sono risultate 269. In questi giorni sto avendo delle perdite marroni miste a muco, cosa che non mi è mai successa con la prima gravidanza. Inoltre, stavolta ho qualche dolore addominale e alla schiena e ho avuto molta leucorrea gravidica subito dopo il mancato ciclo, tutte cose nuove per me. C’è qualcosa di allarmante in tutto ciò? Questi sintomi diversi dalla prima gravidanza possono essere dovuti al precedente cesareo d’urgenza (avvenuto a dilatazione completa)? Non appena le tempistiche saranno più giuste fisserò un appuntamento col ginecologo, nel frattempo la ringrazio se vorrà aiutarmi a stare più tranquilla. Grazie.



Gentile signora, se le beta sono presenti una gravidanza c’è. Calcolando la data dell’ultima mestruazione, dovrebbe essere a circa 5 settimane. Purtroppo non posso dirle altro. Almeno fino a quando non farà un’ecografia, ma non prima di metà settembre, in modo che si possa vedere qualcosa, non è possibile dire come la gravidanza sta evolvendo. A meno che le perdite non aumentino e, quindi, la situazione diventi più urgente: in questo caso occorre recarsi prima a farsi controllare. Mi tenga aggiornata. Cari saluti.

