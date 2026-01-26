Seconda gravidanza: quanto si deve aspettare dopo la prima?

Una domanda di: Angela Maria Ho 38 anni e un mese fa partorito per via vaginale la mia prima bimba. A me e mio marito piacerebbe tanto avere un secondo figlio vorrei chiederle quanto tempo è necessario attendere per una seconda gravidanza in sicurezza? Leggo 18 mesi, ma anche se non si è fatto un parto cesareo? Avendo già 38 anni non vorrei perdere l opportunità di una seconda gravidanza. Grazie.



Augusto Enrico Semprini Augusto Enrico Semprini

Cara Angela,

non so dove abbia recuperato queste informazioni, cioè che debbano passare 18 mesi da un parto per cercare un'altra gravidanza, ma le assicuro che non vi è nessuna controindicazione soprattutto a 38 anni per non programmare subito un prossimo concepimento. La piccolina sarà felice di avere un fratello o una sorella quasi coetanei quindi spero che presto ci mandi buone notizie, ci dica che è incinta! Le ricordo sempre l'utilità di assumere acido folico prima del concepimento, quindi per tutto il periodo di ricerca della gravidanza, per ridurre la possibilità di spina bifida nel bambino. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto