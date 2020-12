Seconda pillola dimenticata

Una domanda di: Elvira

Salve dottoressa, innanzitutto la informo che assumo regolarmente la pillola anticoncezionale Yaz. Purtroppo, ho saltato (non l’ho più presa e ho continuato il giorno

dopo) la seconda pillola della prima fila. Il 13esimo giorno del ciclo ho avuto un rapporto non protetto (coito interrotto). Premetto che solitamente non ho le mestruazioni durante i giorni placebo ma nei primi giorni del nuovo blister; domani dovrei iniziare la prima pillola del nuovo blister. So che le mestruazioni potrebbero arrivarmi a breve, ma voglio chiedervi un consiglio per placare l’ansia in merito ad una gravidanza indesiderata e anche per avere più consapevolezza in futuro.

La ringrazio in anticipo.





Elisabetta Canitano Elisabetta Canitano Gentile Elvira,

il punto è sui rapporti precedenti alla dimenticanza. Quello al 13mo giorno è stato dopo sette giorni di assunzione regolare di pillola quindi l’effetto era ripristinato. Se non ha avuto rapporti per i cinque giorni precedenti la dimenticanza non c’è problema, altrimenti può fare un test di gravidanza. Non è facile rimanere incinta dimenticando una sola pillola, ma la seconda del blister in effetti è un poco pericolosa.

Cordiali saluti.

Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate. Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto