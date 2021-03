Secondo aborto e utero retroverso: c’è correlazione?

Una domanda di: Palma

Buon pomeriggio, ho avuto da poco un’aborto spontaneo a quasi 16

settimane, anche se mi è stato riferito di averlo perso all’incirca una

settimana prima. Mi hanno trovato l’utero retroverso, avendo avuto anni prima

un altro aborto sempre nello stesso periodo, vorrei sapere se ci potrebbe

essere una correlazione con l’utero retroverso e gli aborti spontanei. Poi

in entrambi i casi i fetini sembrerebbero essere maschietti, ci può essere

anche una maggiore probabilità di aborto spontaneo nel cromosoma y? Grazie a

chi mi potrà dare una spiegazione al riguardo.



Francesco Maria Fusi Francesco Maria Fusi

Buongiorno,

non ci sono correlazioni tra utero retroverso e aborti. Potrebbe esserci una causa genetico/cromosomica o metabolica. Occorre indagare. Le consiglio di richiedere una consulenza genetica. Il suo ginecologo le indicherà inoltre le altre indagini che può essere opportuno effettuare. Con cordialità.

