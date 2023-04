Secondo cesareo: è obbligatorio dopo il primo cesareo (con formazione di aderenze)?

Una domanda di: Bruna

A febbraio 2022 ho fatto un parto cesareo d’urgenza perché mia figlia perdeva il battito cardiaco durante le contrazioni e aprendomi si sono accorti che aveva il cordone ombelicale attorcigliato al collo. Dal cesareo si sono formate le aderenze. Con mio marito vorremmo un altro bebè, dovrò fare per forza un altro cesareo oppure posso fare parto naturale? Se dovessi fare un altro parto cesareo mi si formeranno altre aderenze? Cordiali saluti.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, che bello che lei desideri un’altra gravidanza e che suo marito sia dello stesso avviso! Noto che è passato solo un anno (ormai 14 mesi in realtà) dal parto precedente e visto che è stato un cesareo d’urgenza per battito fetale non rassicurante mi sembra ancora più meraviglioso che voi siate così aperti verso la Vita. La sua domanda rispetto alla modalità del prossimo parto è quanto mai opportuna. Solitamente si pensava che una donna che avesse partorito con un taglio cesareo, fosse destinata solo a quella modalità di parto nelle gravidanze successive. Per fortuna, non è detto che le cose debbano andare per forza in questo modo. Ci sono diversi rischi legati all’esecuzione del taglio cesareo e questi rischi (sia riguardo all’intervento in sé che alle possibili complicanze nelle gravidanze successive) rendono il parto per via vaginale una soluzione alternativa, caratterizzata da minori rischi e per la mamma e per il nascituro. Chiaramente, occorre una valutazione accurata da parte del ginecologo ospedaliero per valutare se la paziente sia o meno idonea al cosiddetto Travaglio di prova dopo taglio cesareo (TOLAC per gli amanti delle sigle ossia Trial Of Labour After Cesarean). Un requisito fondamentale per poter essere ammesse al TOLAC è l’intervallo tra i due parti: occorre che siano trascorsi almeno 15 mesi tra un cesareo e il travaglio di parto successivo, così da lasciare all’utero il tempo sufficiente per cicatrizzare la ferita del taglio cesareo prima di rimettersi nuovamente al lavoro con la nuova gravidanza. Poi il determinante maggiore per il successo del TOLAC è…la motivazione materna! Sembra incredibile ma è proprio così: volere è potere! Naturalmente occorre che il bimbo/a sia cefalico e poi vanno evitate le prostaglandine (farmaci che si utilizzano per l’induzione del travaglio di parto). Semplicemente, se lei desidera provare a partorire, le verrà fissato un taglio cesareo a 41 settimane invece che a 39 settimane, in modo da darle il tempo di mettersi in travaglio spontaneamente. Se poi dovesse aver bisogno di essere indotta per qualche motivo, si può comunque utilizzare il cosiddetto “palloncino” o catetere di Foley (induzione meccanica), l’amnioressi (ossia rottura delle membrane da parte di noi medici) ed infine la perfusione con l’ossitocina. Se poi, nonostante tutti gli sforzi, il parto dovesse comunque esitare nuovamente in un taglio cesareo, non sarà stata fatica sprecata: è stato dimostrato scientificamente che nascono più pronti ad adattarsi alla vita extrauterina i bimbi che hanno avuto l’esperienza del travaglio di parto, quale che sia stato poi il parto effettivamente. Questo anche perché le contrazioni uterine esercitano una specie di massaggio sui polmoni fetali e aiutano a liberarli dal liquido amniotico…la Natura non fa nulla a caso! Se lei dovesse sottoporsi ad un secondo cesareo, le aderenze attuali verrebbero probabilmente rimosse e poi andrebbero a riformarsi nuovamente. Dipende anche da come va il periodo post-operatorio: in caso di infezione pelvica, ci aspettiamo che le aderenze si formino in maniera estesa e tenace, ma a volte si trovano in soggetti predisposti che non abbiano avuto alcun segno di infezione post-cesareo. Spero di averle risposto e di esserle stata di aiuto, casomai volesse approfondire la tematica ho recentemente scoperto un testo proprio su questo argomento, le allego il link al blog dell’autrice, una grande ostetrica https://verenaschmid.eu/it/libri/partorire-dopo-un-cesareo-esperienze-e-strumenti-per-una-scelta-informata/ Cordialmente

