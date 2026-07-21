Secondo controllo ostetrico dopo un mese e mezzo dal primo: non è troppo questo intervallo?

Una domanda di: Martina Buongiorno dottoressa. Il 15/06 ho fatto eco a 6 settimane + 4 giorni ed è stato visto il battito e un embrione di 3,8 mm: gravidanza intrauterina confermata Ora mi era stato dato il controllo successivo a 5/6 settimane (quindi il 30/07) è normale che passi così tanto tempo? Grazie.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve cara signora,

so bene che 5-6 settimane di intervallo dal primo controllo ostetrico al successivo possono sembrare un'eternità ma in realtà in una gravidanza fisiologica (anche detta per gli amici BRO ossia Basso Rischio Ostetrico) non solo non è necessario sottoporsi a controlli più ravvicinati, ma potrebbe essere persino controproducente.

Intanto perché le visite sono comunque fonte di ansia (un po' come sottoporsi ad un esame dove spesso e volentieri ci sentiamo anche un po' impreparate visto che l'ormone progesterone non è particolarmente di aiuto in termini di efficienza mnemonica), per non parlare dei costi sia economici che di tempo (tra andare, tornare, aspettare e farsi visitare passa una mattinata o un pomeriggio senza colpo ferire).

In queste settimane lei comunque avrà da effettuare degli esami ematochimici e forse sarà impegnata a capire se e quale accertamento di diagnosi prenatale effettuare. Sto parlando delle indagini volte a chiarire in particolare la possibile presenza di anomalie del numero di cromosomi nel nascituro, effettuabili a discrezione della coppia alla fine del primo trimestre. Non sono indagini obbligatorie, ma se si desidera effettuarle con il sistema sanitario nazionale, è già il tempo di muoversi per ottenere le prescrizioni e iniziare a prenotare l'indagine prescelta. Come vede, saranno settimane comunque belle movimentate e il consiglio che mi permetto di darle è quello di assecondare quello che il suo corpo le chiede (con grande probabilità avrà più bisogno di dormire di prima)...vedrà quanti cambiamenti nel suo corpo in queste settimane di gravidanza! Ogni giorno si nota qualcosa di diverso in termini di sensazioni, emozioni, sogni, fragilità e...chi più ne ha più ne metta!

Spero di averla rassicurata, comunque se ha dubbi e/o domande rimango a disposizione, cordialmente.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto