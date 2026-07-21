Secondo controllo ostetrico dopo un mese e mezzo dal primo: non è troppo questo intervallo?

Dottoressa Elisa Valmori A cura di Elisa Valmori - Dottoressa specialista in Ginecologia Pubblicato il 21/07/2026 Aggiornato il 21/07/2026

In una gravidanza fisiologica (la cosiddetta BRO che sta per Basso Rischio Ostetrico) non solo non è necessario effettuare controlli a intervalli inferiori a un mese-mese e mezzo, ma potrebbe essere persino controproducente.

Una domanda di: Martina
Buongiorno dottoressa.
Il 15/06 ho fatto eco a 6 settimane + 4 giorni ed è stato visto il battito e un embrione di 3,8 mm: gravidanza intrauterina confermata Ora mi era stato dato il controllo successivo a 5/6 settimane (quindi il 30/07) è normale che passi così tanto tempo? Grazie.

Elisa Valmori
Elisa Valmori

Salve cara signora,
so bene che 5-6 settimane di intervallo dal primo controllo ostetrico al successivo possono sembrare un'eternità ma in realtà in una gravidanza fisiologica (anche detta per gli amici BRO ossia Basso Rischio Ostetrico) non solo non è necessario sottoporsi a controlli più ravvicinati, ma potrebbe essere persino controproducente.
Intanto perché le visite sono comunque fonte di ansia (un po' come sottoporsi ad un esame dove spesso e volentieri ci sentiamo anche un po' impreparate visto che l'ormone progesterone non è particolarmente di aiuto in termini di efficienza mnemonica), per non parlare dei costi sia economici che di tempo (tra andare, tornare, aspettare e farsi visitare passa una mattinata o un pomeriggio senza colpo ferire).
In queste settimane lei comunque avrà da effettuare degli esami ematochimici e forse sarà impegnata a capire se e quale accertamento di diagnosi prenatale effettuare. Sto parlando delle indagini volte a chiarire in particolare la possibile presenza di anomalie del numero di cromosomi nel nascituro, effettuabili a discrezione della coppia alla fine del primo trimestre. Non sono indagini obbligatorie, ma se si desidera effettuarle con il sistema sanitario nazionale, è già il tempo di muoversi per ottenere le prescrizioni e iniziare a prenotare l'indagine prescelta. Come vede, saranno settimane comunque belle movimentate e il consiglio che mi permetto di darle è quello di assecondare quello che il suo corpo le chiede (con grande probabilità avrà più bisogno di dormire di prima)...vedrà quanti cambiamenti nel suo corpo in queste settimane di gravidanza! Ogni giorno si nota qualcosa di diverso in termini di sensazioni, emozioni, sogni, fragilità e...chi più ne ha più ne metta!
Spero di averla rassicurata, comunque se ha dubbi e/o domande rimango a disposizione, cordialmente.

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