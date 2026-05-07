Secondo figlio che non arriva: arriverà?

A cura di Augusto Enrico Semprini - Professore specialista in Ginecologia Pubblicato il 07/05/2026 Aggiornato il 07/05/2026

A 35 anni, dopo una prima gravidanza andata a buon fine le probabilità di averne una seconda che si conclude felicemente sono buone. E questo vale nonostante si siano già verificati due aborti.

Una domanda di: Emanuela
Salve, compirò 35 anni a giugno ho una bellissima bimba di quasi 3 anni e vorrei tanto darle una sorellina o fratellino ma non riesco a capire cosa succede. Ho avuto una seconda gravidanza nel 2025 terminata con una interruzione volontaria ad ottobre per trisomia 21 e cardiopatia. Abbiamo iniziata a riprovarci a gennaio e questo mese ho avuto una biochimica terminata a 5 settimane spontaneamente. Il ginecologo mi ha fatto dei tamponi per escludere che ci fossero infezioni, ma la mia domanda è: ha ancora senso provarci o devo rinunciare? Cosa non sta più funzionando in me?

Augusto Enrico Semprini
Augusto Enrico Semprini

Cara Emanuela,
sono quasi certo che la prossima gravidanza avrà buon decorso. Perché non abbia l'idea di un ottimismo infondato, la informo che la possibilità di avere tre aborti consecutivi alla sua età è una su 294. Quindi la prossima volta dovrebbe finalmente essere il suo turno di avere un'altra bella gravidanza che vada felicemente a termine. La prego di tenermi aggiornato per ... darmi ragione. Con cordialità.

Secondo figlio che non arriva: arriverà?

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