Secondo figlio che non arriva: arriverà?

Una domanda di: Emanuela

Salve, compirò 35 anni a giugno ho una bellissima bimba di quasi 3 anni e vorrei tanto darle una sorellina o fratellino ma non riesco a capire cosa succede. Ho avuto una seconda gravidanza nel 2025 terminata con una interruzione volontaria ad ottobre per trisomia 21 e cardiopatia. Abbiamo iniziata a riprovarci a gennaio e questo mese ho avuto una biochimica terminata a 5 settimane spontaneamente. Il ginecologo mi ha fatto dei tamponi per escludere che ci fossero infezioni, ma la mia domanda è: ha ancora senso provarci o devo rinunciare? Cosa non sta più funzionando in me?



