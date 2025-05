Secondo il test ero incinta ma poi sono arrivate le mestruazioni: era un falso positivo?

Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, guardi...mi pare difficile che il test di gravidanza risulti falsamente positivo.

Più facile che si sia trattato di un aborto molto precoce ossia di una gravidanza biochimica. Noi intendiamo con questa definizione una gravidanza che si interrompe senza che sia stato possibile visualizzare con l'ecografia la camera gestazionale all'interno dell'utero, ma che è stata rilevata dal test per via della presenza (fugace) dell'ormone beta-hCg. Le gravidanze biochimiche sono anche abbastanza frequenti, soprattutto se la mamma comincia ad essere avanti con gli anni. Con grande probabilità, non sarà necessario nessun intervento medico per completare la pulizia dell'utero: ci pensa madre Natura. Però è saggio sottoporsi ad una visita ginecologica di controllo al termine delle perdite ematiche (quindi dopo circa 2-3 settimane dall'inizio del sanguinamento) così da confermare con l'ecografia che l'utero si sia davvero ripulito completamente. Qualora il medico ritenesse di farle fare un esame del sangue per escludere uno stato di anemia, si potrebbero dosare anche le beta-hCG per confermarne l'azzeramento. In caso di beta-hCG negative (ed esclusa una situazione di anemia), si può eventualmente riprendere la ricerca della gravidanza (e quindi anche l'assunzione di acido folico). Qualora le beta-hCG fossero ancora positive, è opportuno invece monitorarle nel tempo e documentarne l'azzeramento. Spero di averle risposto e soprattutto che il vostro desiderio di diventare genitori possa diventare realtà, cordialmente.



