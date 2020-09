Secrezione biancastra all’interno del prepuzio: cosa può essere?

Una domanda di: Debora

Il mio bimbo di 11 mesi ha sviluppato all’interno del prepuzio una secrezione biancastra (come una piccolissima cisti) che ha da diverse settimane. Di cosa si tratta e come devo comportarmi?



Leo Venturelli Leo Venturelli

Gentile signora,

quasi sicuramente si tratta di smegma: una secrezione composta in parte da sebo prodotto dalle ghiandole sebacee e in parte da cellule epidermiche desquamate; nei bambini tale secrezione si raccoglie nella zona del solco balano prepuziale per le aderenze che in genere sono fisiologiche tra il glande e il prepuzio. Spesso poi lo smegma trova la strada per uscire se si crea una via di sfogo tra prepuzio e glande. Normalmente lo smegma all’inizio è sterile e comunque non dipende da una infezione. Col tempo il ristagno di tale secrezione potrebbe inquinarsi per l’arrivo di microbi. In questo caso la zona si arrossa e si gonfia. Comunque un controllo della zona genitale da parte del pediatra di famiglia può essere utile per inquadrare il problema. La terapia consiste nella igiene quotidiana e dopo ogni cambio di pannolino, per impedire l’arrivo di sovrainfezioni microbiche. E’ utile l’uso del getto della doccia manuale. Con cordialità.



