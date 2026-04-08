Secrezione color nocciola nel 2° trimestre: si deve andare al pronto soccorso?

Una domanda di: Serena Sono alla 20^ settimana di gravidanza. Intorno alla 10^ ho avuto una minaccia di aborto (piccolo distacco amnio-coriale) risoltasi con un breve ricovero, rilaten e progesterone. Da allora, a parte qualche sporadico senso di tensione alla pancia, i controlli sono andati tutti bene, la bambina cresce, non sono stati riscontrati ulteriori distacchi e la placenta sembra essere ben impiantata. Ho eseguito circa un mese fa un tampone vaginale risultato negativo per germi comuni, positivo per Candida parapsilosis per cui ho assunto per 7 giorni ovuli di Miconal. Da allora solo al mattino appena alzata dal letto riscontro perdite di muco trasparenti/giallognole, non presenti invece durante la giornata. Questa mattina invece il colore tendeva al nocciola, è stato un episodio sporadico che non si è ripetuto durante la giornata e non ho avuto altri sintomi associati. Ho eseguito circa una settimana fa un nuovo tampone cervicale e vaginale completo, ma sono ancora in attesa di referto. Il ginecologo purtroppo non può vedermi prima di una settimana. A cosa può essere dovuta questa perdita marroncina? Potrebbe essere preoccupante ? Devo recarmi in pronto soccorso per anticipare il controllo? Grazie infinite.



Elisa Valmori Elisa Valmori

Salve signora, escludo che sia indicato l'accesso in pronto soccorso nel suo caso.

Al momento non ha altri sintomi, quindi dubito fortemente ci sia un'infezione florida in corso.

Dato che ha già effettuato il tampone sia vaginale che cervicale e a breve sarà disponibile l'esito, direi di attendere quello per poi decidere il da farsi.

Magari c'è stato un rapporto nei giorni scorsi con un minimo sgocciolamento che ha "colorato" il muco (se tende al marroncino significa che contiene una minima quantità di sangue ormai "vecchio"). Dato che ha già presentato una volta la Candida, mi domando se il suo intestino sia in equilibrio. Forse vale la pena integrare dei fermenti lattici (yogurt o kefir ne sono ricchi) nella sua dieta, in modo da tenere in equilibrio non solo l'intestino ma anche il distretto genito-urinario. Spero di averla rassicurata e che abbia passato una Pasqua serena (quando aspettiamo un bambino abbiamo la sorpresa incorporata!).

Rimango a disposizione, se desidera.



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