Secrezioni chiare dopo un’interruzione spontanea della gravidanza

Una domanda di: Vera

Ho avuto un aborto spontaneo il 28.05.2021. Ho iniziato ad

avere sangue, dopo una settimana e un paio di giorni mi è finito il sangue e

ho iniziato ad avere rapporti completi.

Oggi 15 giugno mi sono svegliata avendo perdite trasparenti tipo acqua e

scendono dense, associate a un leggero mal di pancia: cosa può essere?



Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, quanto lei riferisce è di difficile interpretazione in quanto non ha riferito l’epoca gestazionale (le settimane di gravidanza) in cui è avvenuto il suo aborto spontaneo. Interpreto quindi come una gravidanza a bassissima età gestazionale che si è interrotta con una perdita ematica tipo ciclo a cui, a distanza di 15 giorni, è seguita la normale ripresa dell’attività ovarica con una normale ovulazione che potrebbe giustificare queste perdite di muco. Si potrebbe cioè trattare del “muco fertile”, espressione del periodo ovulatorio in atto. Con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

