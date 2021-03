Secrezioni giallastre dopo l’asportazione di polipi cervicali

Una domanda di: Ileana

Due giorni fa mi sono stati tolti due polipi cervicale con la pinza in ambulatorio. Al momento ho sanguinato poco ma adesso ho una perdita gialla: è preoccupante? Non ho dolori né febbre, ma ho un prurito. Sono in menopausa da 5 anni.

Grazie.



Dottor Gaetano Perrini Dottor Gaetano Perrini

Buongiorno signora, la polipectomia cervicale è una procedura molto frequente in ambulatorio e comporta nei giorni successivi spotting ematico o perdite inizialmente caffeiche e successivamente giallastre legate al fatto che il sangue in vagina viene modificato dai batteri presenti determinando il cambiamento delle secrezioni. Può procedere con delle lavande vaginali per ridurre il disagio. Se dovesse persistere tale situazione contatti il suo specialista di fiducia per sottoporgli il problema e anche per verificare il buon esito della biopsia e dell’istologico. Sperando di esserle stato utile la saluto con cordialità.



Il parere dei nostri specialisti ha uno scopo puramente informativo e non può in nessun caso sostituirsi alla visita specialistica o al rapporto diretto con il medico curante. I nostri specialisti mettono a disposizione le loro conoscenze scientifiche a titolo gratuito, per contribuire alla diffusione di notizie mediche corrette e aggiornate.

Se non trovi la risposta al tuo quesito, fai la tua domanda ai nostri specialisti. Ti risponderemo prima possibile. Fai una domanda all’esperto