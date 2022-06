Secrezioni scure di odore spiacevole accompagnate da bruciore: cosa può essere?

Una domanda di: Martina

Ho 21 anni e una settimana fa ho avuto un rapporto non protetto, da un paio di giorni ho delle perdite gialle scure e ho un bruciore intimo. Le perdite sono anche maleodoranti, ho fatto il test oggi ed è risultato negativo, vorrei sapere che cosa mi sta succedendo. Grazie.



Dottor Gaetano Perrini

Gentile signora, da quanto riferisce immagino che il test sia stato effettuato sulle secrezioni e non invece sulle urine per individuare un’eventuale inizio di gravidanza e che abbia deciso di farlo per verificare l’origine dei fastidi da cui è interessata (leucorrea, cioè perdite abbondanti e cattivo odore). Credo sia così perché non avrebbe senso fare il test di gravidanza a così pochi giorni dal rapporto non protetto. Comunque sia, e aprescindere dal tipo di test effettuato e dal risultato ottenuto, le suggerisco di fare un tampone vaginale completo con la ricerca oltre che dei comuni germi anche della clamidia micoplasimi e del gonococco. I sintomi suggeriscono infatti che ci sia un’infezione in atto ed è assolutamente necessario capire quale sia l’agente responsabile. In base a quanto emergerà, il medico potrà prescriverle una cura specifica, che sarà necessario effettuare senza tentennamenti. Può essere infatti molto pericoloso trascurare un’infezione genitale. Cari saluti.

