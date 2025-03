Secrezioni vaginali abbondanti a sei mesi dal parto: cosa segnalano?

Claudio Ivan Brambilla Claudio Ivan Brambilla

Cara signora,

non mi è possibile a distanza stabilire se queste perdite siano espressione della ripresa dell'attività ovarica oppure di un'infezione in atto. Di solito le secrezioni legate a un'infezione non sono trasparenti, hanno un odore poco piacevole e sono spesso associate anche ad altri sintomi, come bruciore, prurito, fastidio quando si fa pipì. In ogni caso non me la sento

di escludere nulla: se ha questo dubbio le consiglio di rivolgersi al ginecologo "in presenza" per un controllo. Cordialmente.





